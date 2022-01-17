İnternet kablosu çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir kuruma ait internet kablolarını keserek çalan 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir kuruma ait internet kablolarının iki şahıs tarafından kesilerek çalındığı yönünde gelen bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli şahıslardan 1'ini yakalanarak gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği açıklanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.