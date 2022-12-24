İnternet üzerinden vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle çok sayıda vatandaşı 5 milyon TL dolandırarak haksız maddi kazanç elde eden 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan yasal işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.