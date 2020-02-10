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İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım sürüyor

Diyarbakır’da ağabeyinin evinde intihar eden Arkeolog Merve Kaçmış’ın mobbing’e uğradığı iddiası üzerine, çalıştığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde idari soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden Arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbing'e uğradığı iddiası üzerine, çalıştığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde idari soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında müzedeki eserlerin sayımı yapılıyor.


Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın yanına gidip, 13 Ocak Pazartesi günü 8. katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayın ardından Kaçmış'ın ağabeyi ve diğer yakınları, Merve Kaçmış'ın çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing'e maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini iddia etti.



İntihar eden arkeolog mobbinge maruz kaldığı iddiası


Merve Kaçmış'a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki 'pişmiş toprak eserleri' zimmetine alması gerektiğinin söylendiği, Kaçmış'ın ise envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı gerekçesi ile mobbing'e maruz kaldığı ileri sürüldü.



Adli soruşturma başlatıldı


Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından gözlerin çevrildiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde adli soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olayın araştırılması için müzeye müfettişler gönderildi. Görevlendirilen müfettişler, konuyla ilgili inceleme yapmaya başladı.



Müzede sayım yapılıyor


İddiaların araştırılması üzerine Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilen müfettişlerin, eksik olduğu ve zimmete alınmadığı iddia edilen tarihi eserlerin sayımını yapıyor. Müzedeki eserlerin sayılmasının ardından bakanlık tarafından açıklama yapılması bekleniyor.



Müze müdürü görevden alındı


Devam eden soruşturma kapsamında müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanın görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Görevden alınan müdürün yerine Bolu Müze Müdürü Özgür Çomak getirildi. Müzede çalışan personellerin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

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