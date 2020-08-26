İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar eden karı koca defnedildi

Gaziantep’te intihar eden karı koca, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Gaziantep'te intihar eden karı koca, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.


Tır şoförü olarak çalışan 32 yaşındaki Hakan Sözlü, dün sabah eşi Emine Bozdoğan ile evde tartışarak ayrıldı. Gece eve döndüğünde eşinin ilaç içerek intihar ettiğini gören Sözlü, başına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdi.


Karı kocanın cenazesi otopsi için getirildikleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundan aileleri tarafından alındı. Emine Bozdoğan'ın yakınları cenaze teslim edildiği sırada sinir krizleri geçirdi. Sözlü ve Bozdoğan'ın cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.