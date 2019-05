İntihar etmek isteyen bağımlı 10 metre yüksekte röportaj verdi

Gaziantep'te madde bağımlısı bir şahıs intihar etmek için yerden 10 metre yükseklikteki üst geçidin demir korkuluklarına çıktı. Polis ve gazeteci iş birliğinde ikna edilen şahıs, yerden metrelerce yüksekte verdiği röportajın ardından aşağıya indirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan üst geçide çıkan Mehmet C., madde bağımlısı olması nedeniyle tedavi gördüğünü ve polisin kendisine hak etmediği şekilde davrandığını ileri sürerek intihar etmek istedi. Üst geçidin bulunduğu ve ana güzergahtaki yol trafiğe kapanırken bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst geçidin hemen altına şişme yatak gerilirken, polis ve itfaiye erleri dakikalarca şahsı ikna etmeye çalıştı.

Elinde jilet, yüzünde peçe

Yaklaşık 10 metre yüksekteki korkuluklarda oturan Mehmet Ç.'nin elinde bulunan jilet ile yüzüne peçe gibi sardığı iç çamaşırı dikkat çekti. Mehmet Ç. polisin tüm çabalarına rağmen aşağıya inmeyi kabul etmezken, bölgede toplanan onlarca kişi ise merakla olan biteni izledi. Kimileri cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışırken, ulaşıma kapanan yol nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Gazeteciyi çağırdı kimliğine baktı

Bir süre sonra psikolog polisler şahsa sıkıntısını gazetecilere anlatabileceğini söyleyerek, eylemi sonlandırmasını istedi.

Mehmet C. polisin bu teklifi üzerine gazetecinin kimliğini göstermesini istedi. Kimliğe baktıktan sonra röportaj vermek istediğini söyleyen Mehmet C., itfaiye aracındaki merdiven ve sepet yardımıyla gazetecinin yanına çıkarılmasını istedi. Polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte gazeteci de itfaiye aracındaki merdivenin sepetine binerek, Mehmet C.'nin yanına çıktı.

Yaklaşık 10 metre yüksekte röportaj veren Mehmet C. madde bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü ifade etti. Birçok arkadaşının ve tanıdığını uyuşturucudan dolayı kaybettiğini ve yuvalarının yıkılmasına şahit olduğunu belirten Mehmet C., kendisinin de uyuşturucu tuzağına düştüğünü ve devletin resmi birimlerinden yardım istediğini kaydetti. İnsanların canını yakan uyuşturucu tacirlerinin ve uyuşturucu için hazırlanan ortamların yerle bir edilebilmesi için devlete yardımcı olmak istediğini belirten Mehmet C. kendisine hiçbir şekilde dönüş olmadığını anlattı.

Yaptığı açıklama ve tepkinin ardından polislerin telkini ile Mehmet Ç. demir korkuluklardan itfaiye merdivenindeki sepete bindirildi. Sepet ile aşağıya indirilen Mehmet C. ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.