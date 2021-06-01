İpekyolu Kalkınma Ajansı, Barak Ovası'na hayat verecek

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Fırat Nehri kıyısındaki Barak Ovası'na hayat verecek. Bölgeye kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ovanın ihtiyaç duyduğu suya erişim kolaylaşacak, GES sayesinde ucuz elektriğe kavuşacak bin çiftçi sulama yapabilecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 20,5 milyon TL destek verdiği proje ile 5 MW'lık GES ihalesi bugün yapılacak. Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında yürütülen ve kırsal kalkınma için örnek bir model olan çevreci proje 18 ayda tamamlanacak.

Daha kolay olacak

Proje ile Gaziantep'in önemli tarımsal alanlarından biri olan Barak Ovası'na Fırat Nehri'nden su taşımak artık daha kolay olacak. Gaziantep'in Nizip ilçesine kurulacak 5 MW'lık GES ile üretilen elektrik, tarımsal sulamada kullanılacak.

İhale bugün

Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın projesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 100 oranında destekleniyor. 20 buçuk milyon TL bütçeli projenin tamamı ajans tarafından karşılanıyor. 5 MW'lık GES'e ilişkin ihale bugün gerçekleştirilecek.

Maliyetler yüksek

Barak Ovası, Fırat Nehri'nin kıyısında olmasına karşın yükseltisi nedeniyle sulama sorunu yaşıyor. Ovaya sular terfi pompalar aracılığıyla taşınıyor. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda yükseltiyor. Bu nedenle bölgedeki tarım arazilerinin ancak yüzde 25'i sulanabiliyor.

Çevre dostu proje

Bu amaçla hayata geçirilen 5 MW'lık GES projesi, Nizip ilçesinde toplam 35 bin 300 dekar tarım alanının sulanması için gerekli olan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. Çevre dostu alternatif bir enerji kaynağı kullanarak enerji maliyetleri düşecek. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilecek.

İstihdamı da arttıracak

Projeden Barak Ovası'nda arazisi bulunan yaklaşık bin çiftçi yararlanacak. Fıstık, zeytin, arpa, buğday, pamuk, nane, mısır, nohut, nar, sarımsak ve üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ucuz elektrikle arazilerini sulayacak. Aynı zamanda tarımsal üretimde istihdamın artırılmasına da dolaylı olarak katkı sağlayacak.