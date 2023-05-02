İpekyolu Kariyer Fuarı kapılarını açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi'nin destekleriyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nın açılışı yapıldı. Düzenlenen tören ile açılışı yapılan İpekyolu Kariyer Fuarı'nın 2-3 Mayıs 2023 tarihlerinde 17 üniversitenin paydaşlığında gençlerin işverenlerle buluşturulması ve istihdam imkanlarından faydalandırılması hedefleniyor.

“Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan ev sahibi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla üniversitemizin ev sahipliğinde bölgemizdeki 17 paydaş üniversitenin katkılarıyla kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarına ait stantların bulunduğu İpekyolu Kariyer Fuarı açılışında hep beraberiz. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın büyük bir gurur ve onurunu yaşıyoruz ama deprem nedeniyle buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında staj sağlama imkanı potansiyellerini açığa çıkarma açısından, gençlerimizin kendi yeteneklerinin farkına varması açısından ve iş dünyasını yakından tanımaları açısından sağlayan bu fuarları yapıyor olmamız çok önemli” dedi.

“Gençlerin yoluna huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmesi için bu fuarlar çok önemli”

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İpekyolu Kariyer Fuarı'nı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Gençlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yoluna devam etmesi lazım. Siz gençlerin yoluna huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmesi için bu fuarlar çok önemli. Dünya yaşlanıyor, bugün Avrupa'da genç nüfusa bir hazine olarak bakılıyor. Yerli ve milli Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu fuar gençlerin geleceğe dair umutları için çok önemli”

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bugün bizleri ve gençleri heyecanlandıran bir etkinlik için bir aradayız. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir ülkenin en büyük sermayesi gençleridir. Gençlerin geleceğe dair umutları, ufukları ve vizyonlarıdır. Bu fuar da bu nedenle çok önemli” şeklinde konuştu.

“İpekyolu Kariyer Fuarı'nın herkes için faydalı geçmesini diliyorum”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Bugün İpekyolu Kariyer Fuarı açılışında bir aradayız. Bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Gaziantep çevresindeki illere nazaran çok büyük bir üretim kapasitesi olan bir şehir. Burada farklı bir iş kültürü olduğunu herkes görüyor, biz de bunun farkındayız. Biz de bundan vazgeçmeyelim diye düşünürken Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu konuda inisiyatif aldı. Üniversite olan bir gencin iş hayatıyla, meslek hayatıyla ilgili konuları mezun olduktan sonra düşünmeye başlaması çok geç. Üniversiteye adım attığı andan itibaren bu farkındalığın ve bilincin gelişmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz mutlu, üreten, sürdürülebilir bir gelişme sağlayamayız. Birey olarak gençlerin ne yapmak istediklerini ve neden yapmak istediklerini, hangi işlerin yetkinliklerine ve becerilerine uygun olduğunun farkına varması gerekiyor. Biz de devlet olarak bu tür fuarlarla bunun araçlarını geliştiriyoruz. Ben İpekyolu Kariyer Fuarı'nın herkes için faydalı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile etkinliğe destek veren ve sponsor olan firmalar ile kuruluşlara plaket takdimi yapıldı. Açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.