İpekyolu Kariyer Fuarına HKÜ ev sahipliği yapacak

İstihdam ve staj konularında fırsat eşitliği sunmak üzere, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşların, kariyerlerine yön vermek isteyen gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak İpekyolu Kariyer Fuarı'nda, mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, atölye çalışmaları, simülasyon programları ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşiler de yer alacak.

"Tüm gençleri bekliyoruz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, CBİKO ve paydaş üniversitelerin iş birliği ile yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının destekleri ile düzenlenen ve öğrencilerin kariyer planlamalarını bilinçli yapmalarını sağlayacak İpekyolu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "İpekyolu Kariyer Fuarı'nda kurumlar ve firmalar stantlarında markalarını, projelerini ve kariyer fırsatlarını tanıtacak. Gençlerimiz stantları ziyaret ederek kurum yetkilileri ile tanışma ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan görüşme, özgün ve yenilikçi projelerini üst düzey yöneticilere sunma imkanı yakalayacak. Bu fuara katılacak öğrenciler iş dünyasının güncel gündeminden ve ajandasından haberdar olacak. İpekyolu Kariyer Fuarı gençlerin iş dünyası ile birebir temas kurmasını sağlayacak. Fuar çerçevesinde yapılacak mülakat ve benzeri etkinlikler ile öğrenciler, iş hayatına dair önemli deneyimler elde edebilecek ve Yetenek Kapısı'nı kullanarak ilgilendiği iş ve staj ilanlarına başvurabilecek. Bu fuara ev sahipliği yapma fırsatı veren CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve ekibine minnettarız. Organizasyon için verdikleri ve verecekleri emek ve destekler için tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, iş dünyasına, yerel yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve ‘Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimize' teşekkür ediyoruz. Kariyerine ve geleceğine yön vermek isteyen tüm gençleri İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz” dedi.

8-9 Mart 2023 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek İpekyolu Kariyer Fuarı'na 40 bine yakın gencin katılması bekleniyor. İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılmak isteyen gençlerin https://ipekyolukaf.hku.edu.tr/ veya yetenekkapisi.org ya da fuarın sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.