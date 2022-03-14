İpekyolu Kariyer Fuarı'na öğrenci akını

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nı iki günde yaklaşık 20 bin öğrenci ziyaret etti.

Üniversite öğrencisi ve mezunları, kamu ile işverenlerle buluşturmak amacıyla GAÜN Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 121 stant kuruldu. Fuara, yaklaşık 20 bin öğrenci hayallerini gerçekleştirmek için yetkililerden bilgiler alarak iş ve staj başvuruları yaptı. 14 firmanın sponsorluğunda, 300'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı İpekyolu Kariyer Fuarı'nda alnında uzman konuklar, sektörlerinin önde gelen firmaları ve on binlerce öğrenci bir araya geldi. Mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, atölye çalışmalarına, eğitimlere, simülasyon programlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere de yer verildi.

GAÜN öğrencileri yuvalama dağıttı

GAÜN Aşçılık Bölümü Öğrencileri katılımcılara, Gaziantep'in yöresel yemeği olan ‘Yuvalama' ikram etti. Fuarla ilgili olumlu görüşlerini ifade eden Ebru Aslan,“Kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden fikirler aldım. Yoğunluktan dolayı stantların hepsini gezemedim. Fuar'ın en renkli anı ise Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin yuvalama dağıtmasıydı. İlk defa bu yemeği yedim ve çok beğendim” şeklinde konuştu.

İş ve staj imkânlarına erişilmesinde Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen Kariyer Fuarı'nın bir fırsat olduğunun belirten Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Bünyamin Göv ise “Beklentilerimin çok üstünde bir fuar ile karşılaştım. Birçok önemli firma yetkilileriyle görüşme fırsatı yanı sıra uzman kişilerden farklı alanlardan fikir aldım” dedi.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği ve Gaziantep Futbol Kulübü ana sponsorluklarında gerçekleşen Fuara; Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden binlerce öğrenci katılırken; meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile KOBİ'ler yer aldı.