Irak Gümrüğündeki vergi oranları GSO'nun web adresinde

Gaziantep Sanayi Odası girişimleri neticesinde, Erbil Gümrük Ataşeliğince IKBY yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen yeni gümrük tarife cetveli fasıllarında yer alan GTİP'ler itibarıyla tespit edilen 'gümrük vergisi oranları', 'hesaplamaya esas referans birim kıymeti' ve 'birim miktar cinsi' bilgilerinden oluşturulan tabloya www.gso.org.tr web adresinden ulaşılabilecek.

Irak'ta "İç Gümrük Noktalarında (Safra)" 2016 yılında başlayan ikinci defa gümrük vergisi alınması uygulaması sona erdi ve Habur/İbrahim Halil gümrük kapısında yeni gümrük vergisi oranları uygulanmaya başlandı.

Irak'ta 17 Şubat 2019'da, Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan anlaşma çerçevesinde, 15 Ocak 2019 tarihli ve 13 Sayılı Irak Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ortak gümrük uygulamasına geçildiği bildirildi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki Iraklı yetkililerin Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaretinde de gündeme getirilen konuyla ilgili Bağdat Ticaret Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu itibarla, 2016 yılında başlayan "İç Gümrük Noktalarında (Safra)" ikinci defa gümrük vergisi alınması uygulaması sona ermiş ve Habur/İbrahim Halil gümrük kapısında yeni gümrük vergisi oranları uygulanmaya başlamıştır. Diğer taraftan Umm Qasr limanında konteyner boyutuna göre sabit vergi alınması uygulaması da son bulmuş olup, yeni tarife uygulamaya konmuştur” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca yeni uygulama sürecinde, ihracatçılar tarafından vergi oranlarına ilişkin bilgi taleplerinin erbilgumruk@ticaret.gov.tr adresine GTİP belirtmek suretiyle iletilmesi halinde gerekli destek sağlanacağı kaydedildi.

Gümrük Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre ayrıca, Irak gümrüklerinde diğer ülkelere yönelik uygulamalar ile Türkiye'ye yönelik uygulamaların aynı olduğu bilgisi verildi.