Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Khateeb MST üretim tesislerinde

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Al-Khateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyetle birlikte MST İş ve Tarım Makinaları Üretim Tesislerinde inceleme yaptı.

Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesindeki MST Üretim Tesislerinde SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu tarafından karşılanan Büyükelçi Al-Khateeb ve beraberindekilere, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ve İhracat Direktörü Ersin Fesli tarafından tesislere ilişkin bilgi sunuldu.

Büyükelçi Al-Khateeb, her anı yoğun bilgilendirme ve ziyaretle geçen Gaziantep programı kapsamında inceledikleri tesislerden etkilendiğini belirterek, kendilerini konuk eden SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ve İhracat Direktörü Ersin Fesli'ye teşekkür etti.

MST Hakkında

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep 4'üncü OSB'de 42.000 metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörle, ülkemiz sanayisine önemli değer katmaktadır. Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.