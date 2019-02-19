Irak'la çifte gümrük sorunu çözüldü

Son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük uygulaması sorunu çözüldü.

Uygulamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle iki yıl süren çalışma sonucu tek gümrük tek vergi uygulamasına dönüştüğünü ifade eden Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, “Çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi elbette son yıllarda Irak'a gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı olumsuz etkiliyordu. Son iki yıllık girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın büyük destekleriyle iki ülke arasındaki bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin olduğu kadar Türkiye'nin de en önemli ihracat pazarı olan Irak'ta son yıllarda yaşanan pazar kaybının temel sorunu olan çifte gümrük ve çifte vergi uygulaması Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın iki yıl süren çabaları sonuç verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının girişimleri ve destekleriyle Irak Hükumetiyle varılan anlaşma sonucu çifte gümrük uygulamasının kaldırılmasının ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade eden Altunkaya, "Son yıllarda çifte gümrük ve vergilendirme uygulaması Irak pazarında ki rekabet gücümüzü kırdığı gibi ihracatımızı da olumsuz etkilemiştir. Bölgemizden Irak'a gerçekleştirilen ihracat 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13.4'lük gibi bir oran gerilemiş ve 1 milyar 17 milyon 989 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu oran sektörümüzde Türkiye genelinden yapılan ihracatta ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 gerileyerek 1 milyar 554 milyon 344 bin dolar seviyelerine inmiştir. Irak hükumetinin uyguladığı çifte gümrük ve vergilendirme uygulamasının tek gümrük ve tek vergi sistemine dönüştürülmesi için iki yıl süren çalışmalarımız sonuç vermiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın girişimleri sonucu iki ülke arasında bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. Irak Bakanlar Kurulunun, 21 Kasım 2018 tarihinde IKBY ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı karar uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz. Bu sorunun çözüme kavuşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız Ruhsar Pekcan'a da ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.