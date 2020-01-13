Iraklı tıp öğrencisi Türkiye'de sağlığına kavuştu

Irak'ta kemik kanseri teşhisi konulan tıp fakültesi öğrencisi M.Sherzad Sattar Zangana, Gaziantep'te ayağından alınan kemiğin koluna nakledilmesi ile sağlına kavuştu.

19 yaşındaki Iraklı tıp öğrencisi M.Sherzad Sattar Zangana'nın kolunda, ülkesinde yapılan tetkiklerin ardından kötü huylu kemik kanseri (Ewing Sarkomu) belirlendi. Teşhisin ardından Irak'taki farklı doktorların görüşlerini alan ve kolunun kesilmesi gerektiği söylenen Zangana, tedavisi için detaylı bir araştırma yaptı. Bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki birçok hastaneyle temasa geçen hasta son olarak Medicalpark Gaziantep Hastanesi ve Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu ile iletişime geçti. Genç hasta burada kendisine söylenen kemik nakli önerisini kabul ederek Gaziantep'e geldi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon ile 13 santimetrelik tümörlü kemik çıkarılarak yerine ayaktan alınan 13 santimetrelik bir başka kemik, damarlarla birlikte nakil edildi. Operasyonun ardından her geçen gün daha da iyileşen Zangana, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, ameliyatın zorluğuna dikkat çekerek, "Bu ameliyatı özel kılan nokta 13 santimlik tümörlü kemiğin çıkarılması sonrasında oluşan boşluğa bacaktan alınan 13 santimlik kemiğin damarıyla birlikte nakil edilmesidir. Bu yöntemle hastamız tüm parmaklarını ve elini rahatlıkla kullanabilmektedir" diye konuştu.