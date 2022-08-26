Irak'ta 12 kez kalça protezi ameliyatı oldu, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Irak'ta 12 kez kalça protezi ameliyatı olduğu halde ağrılarından kurtulamayan Hayfaa Rashid Mustafa, Türkiye'de Liv Hospital Gaziantep'te yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Irak'ta çocukluk çağında geçirdiği kalça hastalığına bağlı olarak çeşitli sağlık merkezlerinde 12 kere revizyon ameliyatı geçiren Hayfaa Rasid Mustafa sağlığına kavuşamayınca doktorlarında yönlendirmesiyle Liv Hospital Gaziantep'e getirildi.

Aseptik gevşeme tespit edildi

Liv Hospital Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Ferit Yücel ve Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, hastaya detaylı bir şekilde fiziki muayene ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra, hastanın kalça protezinde kemik ile protez arasında entegrasyon başarısızlığı (asetabular komponentteaseptik gevşeme) tespit etti. Gerçekleştirilen teşhis ve değerlendirmelerin ardından yeniden yapılan ameliyat ile hasta yeniden sağlığına kavuştu.

Hastanın şikayetleri ve teşhis hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yücel, ‘'Hastamız çocukluk çağında geçirdiği kalça hastalığına bağlı olarak dış merkezde kalça protez ameliyatı olmuştur fakat ağrılarından kurtulamadığı ve koltuk değneğinden destek alarak yürüdüğü için birçok dış merkeze baş vurmuş bunun sonucunda 12 kez revizyon ameliyatı yapılmıştır. Bize kalçada şiddetli mekanik ağrı nedeniyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastadaki asetabular komponentte aseptik gevşeme tespit ettik'' dedi.

''Hastamızı yeniden ameliyata aldık''

Yapılan tetkikler sonucunda hastalarının yeniden ameliyat edilmesi kararının ardından operasyonu başlattıklarını anlatan Op. Dr. Ferit Yücel, “Gevşeyen komponentleri çıkardık, kemik çatıdaki kusurlu alanlara allogreft uygulaması yaptık. Takiben yaptığımız çeşitli işlemlerle protezi yerine oturtarak (redükte ederek) iyi bir stabilite yakaladık. Liv Hospital Gaziantep ortopedi ekibi olarak hastamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.