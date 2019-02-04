Irak'tan geldi Hatem de şifa buldu

Irakta yaşayan Amer AidiHüssein, tansiyon yüksekliği nedeniyle kontrol için yapılan incelemelerinde sağ böbrek üstü bezinde 4 cm çaplı kitle tespit edilmesi üzerine Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op Dr. Gürhan Gökçe tarafından laporoskopiksürrenelektomi operasyonuyla kısa sürede sağlına kavuşup operasyondan 2 gün sonra taburcu edilmiştir.

Başarılı operasyonlara imza atan Üroloji Uzmanı Op Dr Gürhan Gökçe, “Genel anestezi altında yapılan ve batın içine yapılan küçük kesirlerle girilerek batın içi organların kamere ile görüntülenmesi prensibine dayanan ürolojik laporoskopik ameliyatları (böbrek alınması , böbrek çıkım darlığı onarılması, böbrek taşı gibi) tecrübeli ekibimiz ve donanımlı ameliyathanemiz sayesinde başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Laporoskopik yöntemle 160 kilo olan Iraklı hastamızın sağ böbreğinin üst kısmında olan ana toplar damarın hemen yan tarafında olan sağ böbrek üstü bezi başarılı bir operasyonla alınmıştır'' dedi.

Yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Amer AidiHüssein, “Tansiyon yüksekliği şikayeti için kontrol amaçlı geldiğim Gaziantep Özel Hatem hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda sağ böbrek üstü bezim de kitle olduğu öğrendim ve ameliyata karar verdim. Irağa tekrar geri döndüm 160 kilo olmam dolayısıyla gittiğim çoğu doktor ameliyatımı yapmayacağını söyledi. Bende bunun üzerine tekrar Gaziantep'e geldim ve Op Dr Gürhan Gökçe'ye operasyonu yaptırmaya karar verdim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Operasyondan 6 saat sonra ayağa kalktım ve ihtiyaçlarımı görebildim. Hatem Hastanesi çalışanlarına teşekkürü borç bilirim'' diye konuştu.