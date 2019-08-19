Irak'tan Hatem Hastanesine geldi, boyun fıtığından kurtuldu

Irak'ın Erbil kentinde ikamet eden 44 yaşındaki Kahtan Mohammed Mahmut, Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç tarafından uygulanan boyun fıtığı ameliyatı sonrasında sağlına kavuştu.

Boyun fıtığı hastası Kahtan Mohammed Mahmut, sol kolda güç kaybı, el ve kollarda kasılma, dengesiz ve aksayarak yürüme şikayetleri ile Hatem Hastanesi'ne başvurdu. Hatem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçireceği bilgisine ulaşan Mahmut, Özel Hatem Hastanesi'ne gelip, kendisini Op. Dr. Tevfik Güç'e emanet ederek boyun fıtığı ameliyatı oldu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Kahtan Mohammed Mahmut , “Dengesiz ve aksayarak yürüyordum, sol kolda güç kaybı ,el ve kollarda kasılmalarım vardı. Şikayetlerim çekilmez hale gelince ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım çok iyi geçti. Ertesi gün herhangi bir şikayetim, ağrılarım olmadan aksamadan ve dengem bozulmadan ayağa kalkıp yürüyebildiğim için çok mutluyum. Sağlıklı bir şekilde ülkeme döneceğim. Ameliyatımı başarılı bir şekilde uygulayan Dr. Tevfik Bey başta olmak üzere Özel Hatem Hastanesinin tercümanlarına, vermiş oldukları sağlık hizmetinden ve kendi evimdeymişim gibi hissetmemi sağlayan hastane personellerine teşekkür ederim” dedi.

Başarılı operasyonlara imza atan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç de, “Sol kolda güç kaybı, el ve kollarda kasılma, omurilikte bası yapan disk nedeni ile dengesiz ve aksayarak yürüyüş problemleri olan hastamızdan boyun MR istedik. Hastamızın boyun MR'ında omurilikte hasar görmüş alanların olduğunu tespit edince ameliyata karar verdik. Boyun fıtığı tarafından sıkıştırılan omurilik rahatlatıldı. Hastamız artık aksamadan ve dengesi bozulmadan yürüyebiliyor. Sağlıklı bir şekilde taburcu ederek ülkesine gönderiyoruz” dedi.