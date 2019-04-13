İrem Derici bugün saat 17.00'de konser verecek

Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle Gaziantep'e renk katan Sanko Park Alışveriş Merkezi, 10. yılını Çiçek Karnavalı, muhteşem konserler ve ödüllü yarışmalarla kutluyor.

Sanko Park, 10. yılını bahar çiçekleri ile taçlandırıyor. Gaziantepliler, 10. yıl kutlamaları ve Çiçek Karnavalı kapsamında 13 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında, çiçeklerle donatılacak alışveriş merkezinde birbirinden renkli aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşayacaklar. Sanko Park'ta konserler, özel fotoğraf çekim alanları, çocuk atölyeleri, öğrenci çalıştayları, ödüllü yarışmalar ve daha birbirinden güzel birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Sanko Park, ziyaretçilerine özel düzenleyeceği 13 Nisan saat 17.00'da İrem Derici ve 14 Nisan saat 15.00'da Oğuzhan Koç konserleri ile tüm katılımcılara baharın coşkusunu hissettirecek. AVM içerisinde ücretsiz gerçekleşecek eğlence dolu konserler ile ziyaretçiler, Sanko Park'ın 10. yıl kutlamalarına keyifli bir başlangıç yapacaklar. Gaziantepliler, Çiçek Karnavalı kapsamında şehir içinde gerçekleşecek özel kortej yürüyüşüne katılarak Gaziantep'e renk katacaklar.

Sanat dolu bir karnaval

Karnaval kapsamında Sanko Park Alışveriş Merkezi-Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile öğrenciler, çiçek temalı sanat çalıştaylarıyla festivali sanatla taçlandıracaklar. Fakülte organizasyonuyla öğrencilerin yapacağı resim çalıştayları ve yarışmalar ile Gaziantep'te bahar sanatla buluşacak. Yapılan eserler Sanko Park'ta sanatseverlerle buluşurken jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserler AVM tarafından ödüllendirilecek.

Gaziantep çiçek açacak

Sanko Park, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştireceği yarışma ve etkinlikler ile bambaşka bir eğlenceyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının atölyeleri, Masal Park'ta gerçekleşecek uçurtma şenliği, korolar gibi birbirinden renkli atölyeler halkla buluşturacak. Ayrıca AVM ziyaretçileri, belediye organizasyonu ile şehirde çiçek ekecek ve böylece Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi, şehri çiçeklendirerek bahar coşkusuna herkesi ortak edecek.

10. yıl coşkusuna dahil olmak ve baharın tadını doyasıya yaşamak için sizleri Sanko Park Alışveriş Merkezine bekliyoruz.