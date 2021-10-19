Irkçı saldırı dendi kavganın sebebi başka çıktı

Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep''in İslahiye ilçesinde düzenlenen bir düğünün son bölümünde Kürt yerel sanatçı Erdal Erdoğan'a aniden yumruklu ve tekmeli saldırı gerçekleştirilmesi, sosyal medyada "ırkçı saldırı" yorumlarına neden olmuştu. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan düğündeki o anlara ait görüntü hızla yayılarak, yapılan saldırı tepki görmüştü.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada saldırının istek parça nedeniyle yaşandığı belirtilerek, ''Bazı sosyal medya mecralarında İlimiz İslahiye ilçesinde bir düğünde bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. Irkçı saldırı şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Kanaat Düğün Salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan,salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır.Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00'da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Öte yandan düğün ile ilgili 57 dakikalık görüntüler de ortaya çıkarken, kayıtlarda ise düğünün Kürt geleneklerine göre düzenlendiği ve birçok Kürtçe şarkının seslendirildiği görüldü.