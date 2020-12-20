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Irmakta erkek cesedi bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arazide hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından ırmakta erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki arazide hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından ırmakta erkek cesedi bulundu. Ölen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni araştırılıyor.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Göngören mahallesi Çınarcık mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar, ırmak içerisinde erkek cesedi buldu. Çobanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda şahsın yabancı uyruklu İ.A.(31) olduğu tespit edilirken, şahısta herhangi bir darp, kesici alet ya da silahla yaralanmaya dair bir belirtiye rastlanılmadı.


Henüz ölüm nedeni belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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