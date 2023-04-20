İş adamı Ertan Üğüdür, BBP Gaziantep İl Başkanı oldu

Gaziantep'te mevcut Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Yönetimi fesh edilerek, işadamı Ertan Üğüdür yeni il başkanı olarak atandı.

BBP Genel merkezi tarafından alınan kararla mevcut il başkanı ve yönetimi görevden alındı. Yeni yönetim oluşturmak üzere fabrikatör Ertan Üğüdür, il başkanlığına atandı. BBP'den yapılan açıklamada, ''BBP Genel Merkezi tarafından görülen lüzum üzerine eski yönetim fesih edilmiştir. Yeni yönetimi oluşturmak üzere şehrimizin saygın iş adamlarından Fabrikatör Ertan Üğüdür'e Genel Merkez tarafından yetki verildi' denildi.