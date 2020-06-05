İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü

Gaziantep’te bir iş adamının iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, şüpheli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş adamının iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, şüpheli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş adamı Mustafa Ş. (50), bir evde bilinmeyen bir nedenle N.A. ve E.K. isimli iki kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kadınlar kaçarken, iş adamı ise hayatını kaybetti.


Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu katil zanlıları N.A. ve E.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iş adamının cansız bedeninin ise Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.