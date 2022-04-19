İş birliği arttı inovasyon hız kazandı

Dr. İlker Saygılı, küresel ekonomide Üniversite-Sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmaların hız kazandığını söyledi.

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı, 21 Nisan Dünya İnovasyon Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Endüstri 4.0 ile başlayan süreçte, ileri teknolojik üretim, ‘İnovasyon' sayesinde oldu” dedi.

“İnovasyon” ile başlayan akımla, inovatif olmayan toplumların endüstrinin herhangi bir alanında ilerlemeleri ve katma değer üretmelerinin çok zor olacağının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Saygılı, bu nedenle küresel ekonomide Üniversite-Sanayi iş birliği ile ‘inovasyon' temelindeki çalışmaların hız kazandığını kaydetti.

İnovasyonun sözlük anlamının; yenilik, değişiklik, değişim, icat, buluş olarak özetlenebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Saygılı, “İnovasyon; icat etmek veya yeni bir buluş için kullanılırken, mevcut ürünün daha iyisini yapmak için de kullanılabilir” diye konuştu.

İnovasyonda yeniliği sağlama ve yenileşme sürecindeki bağlantının, farklı disiplinlerin bir arada olması ve birlikte çalışması ile kolaylaştığını anımsatan Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi'nin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“SANKO Üniversitesi olarak multidisipliner etkileşim ile inovasyon sürecine, SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları ve SANKONUK programlarımız ile katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Çünkü bilimsel organizasyonlar hem bilim diplomasisi hem de küresel ve yerel paydaşların bir arada etkin çalışmalar yapmasını sağlayabilecek ortam oluşmasında çok önemlidir. Üniversitemizin yedi yıldır düzenlediği kongreler ile inovasyon sürecinde etkileşim oluşturmaya çalıştık. Üniversite-Sanayi iş birlikleri, inovasyonda toplumsal bilinci arttırmak, sadece bilineni yayan değil, yeni yaklaşımlar ile yeni bilgi üreten bir süreç için önemlidir. Bu doğrultuda TEKNOFEST, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Medikal Sanayi Teknolojisi Programı(MESANTEP), yine Gaziantep Sanayi Odası ile Yeşil Mutabakat Çalışmalarına çok önem veriyor ve ileri teknolojik ürün hedefiyle çalışmalarımızı büyük bir heyecan içerisinde sürdürüyoruz.”