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İş dünyasından mesleki eğitim vurgusu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, Başkan Yardımcısı Murat Balcı ve sektör başkanlarından oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, Başkan Yardımcısı Murat Balcı ve sektör başkanlarından oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.


Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının ülke gelişimindeki önemine vurgu yapılan ziyarette, iş dünyasında yaşanan gelişmeler ve mesleki eğitim konusu değerlendirildi.


Gaziantep Sanayi Odası'nın geçmişten bugüne çok önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtenGSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, son dönemde mesleki eğitim konusuna yoğunlaştıklarını kaydetti. Adnan Ünverdi, "Ülkemiz için, Gaziantep için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda çok sayıda projeyi bir arada yürütüyoruz. Son dönemde özellikle mesleki eğitim konusuna odaklandık. 2017 yılında faaliyete geçen GSO Mesleki Eğitim Merkezi'mizde şu ana kadar 4 bin kişiye eğitim verdik. Biz istiyoruz ki gençlerimiz iş ve meslek sahibi olurken, sanayicilerimiz de kalifiye personel ihtiyacını karşılamış olsun.Kurumlarımızla işbirliği içerisinde gençlerimizin mutlu olduğu, ülkemizin kalkınmasına hız katacak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz” dedi.


ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi de, Gaziantep'in tüm Türkiye'ye ekonomisi ve ihracattaki başarısıyla örnek olduğunu söyledi.


Ekonomi ve sanayinin gelişmesi için mesleki eğitimin öne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, “Gittiğimiz her yerde meslek liselerinin ve mesleki eğitimin önemini anlatıyoruz. Ülkemizin doktora, mühendise olduğu kadar çalışan nitelikli elemana da ihtiyacı var. Bu bağlamda meslek okullarımızı sanayimiz ile işbirliği içerisinde tutmamız gerekiyor” diye konuştu.


Ziyaretin ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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