İş Dünyasının istişare toplantısında Nizip'in sorunlarını dile getirdi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, oda ve borsa başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası'nı temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaya, İbrahim Özkaya, Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Dağlı ve Genel Sekreter Serpil Gündoğdu da katıldı.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inandığını ifade ederken, “Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bakın, son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Bu çalkantılı sürecin geçici olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının soru cevap bölümünde söz alan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt Nizip'in sorunları ve isteklerini dile getirdi.

Eximbank TL kredi faiz oranları son dönemde çok yüksek olduğunu belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu faiz oranları ile ihracatçıya destek olması imkânsızdır. 2011 ve 2012 yıllarında KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü'ne destek için müracaat eden firmaların tamamının dosyaları incelenmiş, ancak berat eden firmaların hala ödemeleri yapılmamıştır. Ayrıca, firma müdürlerinin adli kayıtlarında devleti nitelikli dolandırma diye kayıt bulunmaktadır. Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Nizip Gümrük Müdürlüğü kurulması bu vesileyle yüzü ihracata dönük olan ilçemizin hem ihracatı artacak hem de ihracatçı firma sayısı artması sağlanacaktır" diye konuştu.