İş hanında çıkan yangın korkuttu, içeridekiler çatıda mahsur kaldı

Gaziantep'te bir iş hanının asansör boşluğunda yangın çıktı. Yangın korku ve paniğe neden olurken, iş hanından dışarı çıkamayarak mahsur kalanlar çatıda yangının söndürülmesini bekledi.

Olay, sabah saatlerinde Karatarla Mahallesi Dr. Mecit Barlas Caddesi'ndeki Tüfekçi Yusuf İş Hanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iş hanının asansör boşluğunda yangın çıktı. Yangın sonrası binayı duman kapladı. Duman nedeniyle binayı tahliye edemeyerek mahsur kalanlar çatıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, vatandaşlar çatıda yangının söndürülmesini bekledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çatıdakiler ve çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.