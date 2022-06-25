İş kazasında ağır yaralandı, doğum gününde öldü

Gaziantep'te bir fabrikadaki panel inşaatında vinçten kopan çelik profillerin altında kalarak ağır yaralanan 28 yaşındaki işçi, olaydan 43 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti. Aynı kazada Kemal Çelebi isimli işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay, 13 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında meydana gelmişti. İddiaya göre, fabrika panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak çelik montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Furkan Tutar'ın üzerine düşmüştü. Olay sonrası işçilerden Kemal Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer işçi Enes Furkan Tutar ise ağır yaralanmıştı.

43 gün yaşam savaşı verdi, doğum gününde öldü

Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Enes Furkan Tutar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve daha sonrasında ise özel bir hastaneye sevk edilmişti. Özel hastanede 43 gün boyunca yaşam savaşı veren Tutar, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak doğum gününde hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Olaydan 43 gün sonra doğum gününde ölen Enes Furkan Tutar'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, öğle saatlerinde adli tıpta yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.