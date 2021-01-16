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İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı

Gaziantep’te, 7 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları tespit edilen iki şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te, 7 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları tespit edilen iki şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçede 7 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi iki şahsı yakaladı. Çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanan Y.T. ve M.E.T. isimli şüpheli şahısların üzerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden biri, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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