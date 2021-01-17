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İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada

Gaziantep’te bir iş yerinin kasasından para çalan şahıs önce kameraya, sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinin kasasından para çalan şahıs önce kameraya, sonra polise yakalandı.


Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi Korutürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen hırsız kasadan bulunan paraları alarak kaçtı. Kameraya yakalanan hırsız polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Şahsın 6 hırsızlık olayının şüphelisi A.Ü. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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