İhlas Haber Ajansı

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İş yeri sahibinden haraç isteyen firari 2 kişi yakalandı

Gaziantep’te bir iş yeri sahibini haraç isteyerek tehdit eden ve firari olan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yeri sahibini haraç isteyerek tehdit eden ve firari olan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Gaziantep'te 25 Eylül tarihinde bir işletmenin sahibinden zorla para isteyen 4 kişi 28 Eylül 2022'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari 2 kişinin ise bulunması için çalışma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişinin izine ulaşırken, düzenlediği operasyonla şahısları yakaladı.


Gözaltına alınan şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi

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