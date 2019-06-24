İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerindeki patlama güvenlik kamerasında

Gaziantep’te bir iş yerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Şahinbey ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde Suriyelilere ait iş yerinde patlama meydana geldi. Elektrik kablolarının tutuşmasından ardından iş yerinde sıkışan gazın patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı. Bölgede patlama sesinin duyulmasıyla birlikte çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Patlamanın ardından dükkanın içinden yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.


Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


İş yeri sahibi Teyvik Fadıl'ın yakını Nafi Abdurrahman, patlamaya elektrik kablolarının ateş almasının neden olduğunu ve iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.