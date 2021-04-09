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İş yerinden 200 bin lira çalan şüpheliler tutuklandı

Gaziantep’te bir iş yerinin çelik kasasını matkapla delerek 200 bin lira çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinin çelik kasasını matkapla delerek 200 bin lira çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çelik para kasasından 200 bin lira çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerine giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen ve çelik kasayı matkapla delerek 200 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli şahıslar yakalandı.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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