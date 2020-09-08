İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinden hırsızlık anı kamerada

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.


Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri 2 şüpheliyi yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.