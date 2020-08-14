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İş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kentte iki hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen iki farklı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucu hırsızlık olaylarıyla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, bir iş yerine pencereden girip içeriden çaldığı dizüstü bilgisayarla dışarı çıkma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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