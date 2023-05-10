İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada H.İ.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.