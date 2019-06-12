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İş yerinin duvarından 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap çıktı

Gaziantep’te bir işyerinin duvarına zulalanmış halde 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir işyerinin duvarına zulalanmış halde 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Alaybey Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon yaptı. Ekipler, işyerinde yapılan aramada duvarın iç kısmına zulalanıp duvar kağıdı ile kamufle edilmiş vaziyette paket halinde 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap buldu. 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira ele geçiren ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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