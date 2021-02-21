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İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerlerinden çaldıkları torbalar dolusu malzemeyle uzaklaşma anları dikkat çekti.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerleri önünde önce etrafı gözetledikleri, sonrasında ise içeri girerek torbalar dolusu malzemelerle dışarı çıkma ve kaçma anları yer aldı.


Polis ekiplerin çalışmaları sonucu yakalan iki şüpheli şahsın haklarında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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