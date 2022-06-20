İşçi servisinin çarptığı motosiklet aracın altında kaldı: 1 ölü

Gaziantep'te hafif ticari araç, işçi servisinin çarptığı motosikleti altına alarak metrelerce sürükledi. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Kilis Karayolu üzerinde Yeşilkent Mezarlığı kavşağı yakınlarında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Ahmet Kaya'ya arkasından gelen işçi servisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Kaya, motosikletiyle birlikte yolda sürüklenmeye başladı. Aynı istikamette seyir halinde olan 64LE104 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü yerde sürüklenen Kaya'yı fark etmedi. Ticari araç motosikletle birlikte genç sürücüyü altına alarak sürüklemeye başladı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine araç dururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ticari araç ile servis sürücüsünü gözaltına aldı. Fabrikada işçi olarak çalışan genç sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilen genç sürücünün cenazesi Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 2 sürücünün ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.