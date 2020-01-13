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İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı

Gaziantep’te yaşayan 15 yaşındaki Berifan Demir’in ailesi, çocuklarının işe başlayacağı günü ölüm haberini aldı.

Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Berifan Demir'in ailesi, çocuklarının işe başlayacağı günü ölüm haberini aldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan Beritan Demir ve annesi Emine Demir, 6 ay önce Gaziantep'e taşınarak, 2 yıl önce kente gelen ağabeyleri ile birlikte yaşamaya başladı. 6 aydır iş arayan Beritan Demir, ağabeyleri gibi bir ayakkabı imalat fabrikasında iş buldu. Bu sabah işe başlama hayali kuran Beritan Demir, dün akşam saat 21.00 sıralarında kendisini telefonla arayan M.E.A. isimli arkadaşının isteği üzerine ailesinden izin alarak arkadaşının kaldığı Şehitkamil ilçesi Kocatape Mahallesi'ndeki eve gitti. Yaklaşık 30 dakika sonra anne Emine Demir, Beritan'ın yaralandığı ve Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldığı haberini aldı. Haberin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine giden aile çocuklarının ameliyata alındığı öğrenirken, saatler süren ameliyatın ardından Beritan'ın vefat ettiği haberini aldı.


Polis olayla ilgili çalışma başlatırken Beritan'ı çağıran arkadaşı M.E.A.'yı gözaltına aldı.


Hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Beritan'ın ayağından bıçakla yaralandığı belirlenirken, cenaze otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yolgeçer Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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