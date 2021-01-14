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Işık ihlali yapılan sürücüler drone ile tespit edildi

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ortak çalışma başlatan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, kentin yoğun kavşaklarında kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücüleri drone ile tespit etti.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin ortak çalışmasıyla, kentin yoğun kavşaklarında kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren araç sürücülerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kırmızı ışıklarda drone kaldırarak denetim yapan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Drone çekiminin farkında olmayan birçok sürücü kırmızı ışık ihlali gerçekleştirirken, Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde 201 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden idari para cezası kesildi.

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