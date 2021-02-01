İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isınmak için kullandığı elektrikli battaniye yaşlı adamın sonu oldu

Gaziantep’te yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.'nin (95) ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye birden tutuştu. Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangında çıkan dumandan zehirlendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.