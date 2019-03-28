İslahiye Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli atıldı

SANKO Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine yapılacak olan Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli törenle atıldı.

SANKO Holding tarafından Değirmencik Mahallesi'nde 2015 yılında inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime başlayan 24 derslikli Hacı Sani Konukoğlu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül temel atma öreninde yaptığı konuşmada, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun mutlu gününe hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi. Yaptıkları hayır işlerinden dolayı Abdulkadir ve Adil Sani Konukoğlu başta olmak üzere Konukoğlu Ailesine teşekkür eden Gül, “Konukoğlu Ailesi, 3'ü fakülte binası olmak üzere 23 okul ve 14 cami yaptırmış. 15'inci olan bu cami ibadete açıldığında, taziye evi yaptıracak. Hayır yapmak önemli ama hayırlı işlere destek olmak, 'Allah razı olsun' demek daha da önemli. İslâhiyelere teşekkür ediyorum. Bu kalabalık ile bu güzelliğe şahitlik etmek sizlere yakışır" dedi.

"Dünyanın en büyük camisini Gaziantep'e yapacağız"

SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da kendi adını taşıyacak olan caminin gelecek yıl ibadete açılacağını bildirdi. Konukoğlu Ailesi ve SANKO olarak yatırımları planlarken toplum yararı ilkesini gözettiklerine vurgu yapan Abdulkadir Konukoğlu, “Sanayi yatırımlarımız kadar, hayır işlerine de aynı derecede önem veriyoruz. Şimdiye kadar 3'ü fakülte binası olmak üzere 23 okul ve 14 cami yaptırdık. İslahiye ilçemizde daha önce yaptığımız Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına bu camiyi inşa edeceğiz. Bu cami 15'inci camimiz. İnşallah 16'cısını Gaziantep'e yapacağız. Değişik ülkelerde incelemeler yaptık, çalışmalar ve hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın en büyük camisini Gaziantep'e yapacağız" dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise sözlerine Konukoğlu Ailesine teşekkür ederek başladı. Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinin Gaziantep'teki iş insanları tarafından İslahiye'de yaptırılan ilk tesis olduğuna dikkat çeken Vural, “Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi caminin temelini atıyoruz, burası tamamlandığında taziye evinin temelini atacağız” diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik de hayır işlerine önem verdiklerinden dolayı Konukoğlu Ailesi kutladıktan sonra, “Her kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse Allah da ona cennette bir bina inşa eder” Hadisi Şerif'ini anımsattı ve dualar eşliğinde Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli atıldı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Cami 3 bin metrekare arsa üzerine inşa edilecek

Yaklaşık 3 bin metrekare arsa üzerine inşa edilecek cami, toplam bin 353 metrekare inşaat alanından oluşacak. Caminin kubbe çapı 12 metre, zeminden yüksekliği 22 metre olacak. 41'er metrelik iki minaresi bulunacak caminin kapalı ve açık alanlarında aynı anda 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek