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İslahiye buz kesti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sıcaklıkların-7 dereceye kadar düşmesiyle ilçe buz kesti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcaklıkların-7 dereceye kadar düşmesiyle ilçe buz kesti.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde dondurucu bir soğuk hakimdi. Sabaha karşı -7 derece soğuk sebebiyle her yer buz tuttu. İlçe sakinleri sabah uyanıp dışarıya çıktıklarında patlayan güneş enerjilerinde akan su uzun sarkıtlar oluşmasına sebep oldu. Toprak, yeşillik, ağaçlar, binalar üzerinde buz katmanı oluştu. Meteoroloji'nin raporuna göre, soğukların kent genelinde bu gece ve yarın gece de etkili olacağı, bugün ve yarın gece soğuk havanın -8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

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