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İslahiye düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

GAÜN İslahiye kampüsünde Yüksekokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya 25 öğrenci katıldı.


Turnuvanın gençler kategorisinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğrencisi Musa Avcı birinci olurken, Veterinerlik Bölümü öğrencisi Samed İyikasap ikinci, Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencisi Turgay Dönmez üçüncü oldu. Etkinliğe, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. H. Ahmet Deveci'nin yanı sıra Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Halim Gök, personeller ve öğrenciler katıldı. Turnuvada, dereceye giren sporculara madalyaları ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından temin edilen hediyelerin verilmesi ile sona erdi. Satranç Turnuvası Koordinatörü Bilal Erdoğan, “Öğrencilerimizi bu güzel akıl oyununa teşvik ederek onların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini, akıllıca hareket etmelerini ve başarılı bir yaşam sürmeleri amacıyla Yüksekokulumuzda 19 Mayıs Gençlik Satranç Turnuvası düzenledik” diyerek, eğitimin, öğrencilerin ders ve testlerin arasında sıkıştırmak değil, aynı zamanda sosyal faaliyetlerle de geliştirmenin önemli olduğunu söyledi.


İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci de, “Satranç turnuvamıza destek veren Yüksekokul Sekreterimiz Bilal Erdoğan ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Bu turnuva geleneksel olarak sonraki yıllarda da devam edecek” dedi.

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