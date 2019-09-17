İslahiye Emniyeti ‘nden Öğretmenlere Trafik Eğitimi

İslahiye Emniyet Müdürlüğü Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Kıdemli Baş Polis Memuru Halil İbrahim Zor tarafından, ilçede bulunan okullardaki yaklaşık 300 öğretmene trafik eğitimi verdi. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında başlatılan "Mesleki Çalışma Programı kapsamında ve İçişleri Bakanlığımızca 2017 yılı içerisinde oluşturulan "Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi " kapsamında yürütülmesi gereken stratejik çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetlerle ülke genelinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.