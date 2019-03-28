İslahiye, Fatma Şahin'i bağrına bastı

Vatandaşların büyük coşkusuyla karşılanan Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Göltepe, Yeşilyurt(Dolan) ve Altınüzüm Mahallelerinde düzenlenen mitingde konuştu. İslahiye'yi adam gibi adamların yaşadığı memleket olarak tanımlayan Şahin, “Eski Türkiye'de her şey yasaktı, yeni doğan bebeklere Kürtçe isim koymak yasaktı, Kürtçe şarkı dinlemek yasaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yasaklar kalktı. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İslahiye'de altyapı sorunu vardı. Su ve kanalizasyon sorunun çözülmesi için derhal talimat verdim. İlçenin sadece altyapısına 100 milyon lira harcadık. Altyapı işi sabır istiyor, tam 2,5 yıl sabrettiniz. İslahiye'nin 50 yıllık alt yapı sorununu çözdük. İslahiye'de kişi başına harcadığımız para Şahinbey'deki bir kişiye harcadığımız paranın 10 katıdır, ilçede altyapı belediyeciliğini bitirdik. Kilit taşı dediğiniz nedir ya, 250 bin metrekare özel kilit taşı gönderdik. Yeni dönemde İslahiye'deki çiftçim rahatlayacak, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanımız, Adalet Bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz, kanallar bitti, işin büyük bir kısmı tamamlandı" dedi.

"İslahiye biberi olmasaydı Gastronomi kenti olamazdık"

Şahin, "Bizim en çılgın projemiz Amanoslar. Amanos dağlarının altından tüneller aça aça sıcak denizlere ulaşacağız. Sıcak denizlere ulaştığımızda en çok İslahiye'nin gençleri istifade edecek. Cumhurbaşkanımızla konuştuk yatırım programına aldırdık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etti. Gaziantep'i de Göbeklitepe projesine dahil etti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesi'ni kalıcı listeye aldıracağız. Yesemek. Dünya'nın gelip baktığı bir merkez haline gelecek. Bu ne demek, bu İslahiye'nin ekonomisi gelişecek demek. Hızır Yaylası, öyle bir yaylanız var ki anlatılmaz. Akdeniz iklimi içerisinde Karadeniz iklimi var, bütün bilim insanları buradaki çeşitliliğe bakıyor. Burayı yayla turizmine açacağız. 1 Nisan'dan sonra ilçeye doğalgazı getireceğiz. İslahiye biberinden yapılan salçanın tadı, kokusu ve lezzeti olmasaydı gastronomi kenti olur muyduk. Yeni dönemde üzüm ve bağcılık üzerine gideceğiz. İslahiye'nin toprağını, çiftçiyi ve eli nasırlı annemi rahatlatmamız gerekiyor. Süt sağan annelerim, ‘elimizin damarları tıkanıyor' dediler, hemen "Hijyen Süt Mutlu Kadın" projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda İslahiye'ye çok sayıda süt sağma makinası dağıttık” ifadelerini kullandık

Daha sonra eski ismi Dolan olan Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen Şahin, burada da mahallelilere seslendi. Kendi döneminde yapılan yatırımları anlatan Şahin, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri aktardı, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Şahin, milletvekiliyken Dolan'a geldiğinde su sorununun olduğunu hatırlatarak, vatandaşların kendisini kazan kapaklarıyla karşıladığını ancak şimdi su sorununun giderildiğini bildirdi.

Şahin, “Gaziantep üreten şehir, çözüm sürecini kendi içinde çözen şehir, demokratik açılımı kendi içerisinde açan bir şehir, Dolan ne diyorsa o olacak, İslahiye ne diyorsa o olacak. Dolanlıların taziye evi isteği varmış siz ne isterseniz yapacağım size söz veriyorum” diye konuştu.

Altınüzüm Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı, belediye tarafından yapılan yatırımlardan bahsetti.