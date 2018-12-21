İslahiye İİBF öğrencilerinden “Kardeş İlkokul ile Kardeş Üniversitesi” projesi

Proje kapsamında, Altınüzüm Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlkokulu 35 öğrencisi ve sınıf öğretmenleri Emine Güler, Proje Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Radiye Funda Karadeniz ve proje öğrencileriyle birlikte GAÜN İslahiye Yerleşkesinde buluştu.

Üniversite ile çocukları tanıştırmak, üniversite kavramını minik öğrencilere anlatmak amacıyla yapılan proje kapsamında İslahiye İİBF'de bir araya gelen minik öğrencilere, İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencileri çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla birlikte konferans salonunda çizgi film izlemenin heyecanını yaşadı.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Funda Karadeniz, proje ile imkansızlıklar nedeniyle şehir merkezinden uzakta bulunan köy öğrencilerine destek vermek, minik öğrencilerin üniversite öğrencileriyle etkileşimde bulunmalarını bu sayede ilköğretim öğrencilerine Üniversite eğitim bilincini kazanmaları, farkındalık ve sosyal duyarlılıklarını artırmak istediklerini belirtti.

Sınıf Öğretmeni Emine Güler de proje ile ilkokul öğrencilerinin üniversite, üniversite öğrencisi kavramlarını yerinde öğrenme imkanını bulduklarını belirterek, proje için Dr. Öğretim Üyesi Karadeniz'e ve öğrencilere teşekkür etti.