İslahiye İİBF öğrencilerinden kardeş ilkokul ile kardeş üniversitesi projesi

İslahiye İİBF öğrencileri, proje kapsamında daha önce fakültede misafir ettikleri İslahiye Altınüzüm Mahallesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini bu defa kendi okullarında ziyaret etti.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Radiye Funda Karadeniz ve proje öğrencileriyle birlikte ilkokuldaki kitap okuma etkinliğine katılan İktisat Fakültesi öğrencileri getirdikleri sürpriz hediyeleri öğrencilerle paylaştı.

Öğretim Üyesi Karadeniz, proje ile imkansızlıklar nedeniyle şehir merkezinden uzakta bulunan öğrencilere destek vermek, minik öğrencilerin üniversite öğrencileriyle etkileşimde bulunmalarını bu sayede ilköğretim öğrencilerine üniversite eğitim bilincini kazanmaları, farkındalık ve sosyal duyarlılıklarını artırmak istediklerini belirtti.

Okul Müdürü Ömer Kılınç ve Sınıf Öğretmeni Emine Güler, üniversite öğrencileriyle ilkokul öğrencilerini kaynaştıran projeden memnuniyetlerini dile getirerek, önümüzdeki yıl da projenin devam etmesi dileklerini iletti.