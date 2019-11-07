İslahiye İİBF öğrencilerine ilk yardım semineri

GAÜN İslahiye Yerleşkesi İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Dr. Rabia Ok ile Dr. Fatma Duygu Gürler konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Rabia Ok ve Dr. Gürler'in birlikte sunduğu seminerde; katılımcılara bebeklere, çocuklara, yetişkinlere ilk yardımın nasıl yapılacağı konularında slaytlar eşliğinde bilgi verildi. Trafik kazalarında, yangına maruz kalan insanlarda, düşmeler sonrasında yaşanan travmalar, kalp krizi geçiren kişilere müdahale, epilepsi hastalarına müdahale, koma ve şokta bulunanlar müdahale, kırık çıkık ve ezilmelerde, boğulma vakaları gibi olaylarda nasıl ilk yardım yapılır konularında öğrenciler bilgilendirildi. Seminerdeki konuşmalarında ilk yardımın önemini vurgulayan Dr. Ok ve Dr. Gürler, hayat kurtarma zincirini, ilk yardım kuruluşlarına haber verilmesi, olay yerinde temel yaşam desteği, ambulans ekibinin müdahalesi ve hastane acil müdahale ekiplerinin müdahalesi olarak belirtti.

Seminer sonunda, Kamu Yönetimi Bölümü TDP Dersi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım tarafından Dr. Rabia Ok ile Dr. Fatma Duygu Gürler'e çiçek takdim edildi.