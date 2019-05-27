İslahiye İİBF'de “15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Günü” Etkinliği

Etkinlikte konuşan Topluluk Danışmanı Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orhun Burak Sözen, 15 Temmuz darbe girişiminde ulusça çok büyük bir badirenin atlatıldığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Sözen, “Darbe girişiminde Türk milleti tüm unsurlarıyla demokratik sınavını başarıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi deyimi de buradan doğuyor. Normal şartlar altında başka bir ulusun çok kolayca atlatamayacağı, çok zor atlatacağı bir darbe girişimi atlatıldı” şeklinde konuştu.

Geçmişteki darbelerden örnek veren Dr. Öğr. Üyesi Sözen, “Darbe girişimi derken bu daha öncekilerden farklı bir durumdu. Darbenin özellikleri ve katılım yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütününü kapsamaması ve oluşum itibariyle uluslararası bir terör niteliği taşıması daha önceki darbelerden farklılığını ortaya koyuyordu. Daha önceki darbelerden farklı çok ilginç bir şey daha var. Önceki darbelerde, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ne de vatandaşlar tanklarla vurulmadı” diye konuştu

Konferansın devamında, Türk milletini hedef alan hain terör örgütünün bombaladığı TBMM ile sokakta vatandaşların üzerine sürülen tankların slayt eşliğinde öğrencilere gösterimi yapıldı.