İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Deveci:

İslahiye'de bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu'na yönelik tanıtım turu düzenlendi.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda yapılan tanıtım etkinliğinde, liseli öğrenciler önce Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci'yi ziyaret ederek Yüksekokul Toplantı Salonunda bilgilendirildi. Bu kapsamda Yüksekokuldaki bölüm ve alan tercihi konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Öğrencilere meslek tercihi ve mezunlara iş alanlarıyla ilgili bilgiler Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından verildi.

Öğrencilere Yüksekokul bölümleri, laboratuvarlar, konferans salonu, kütüphane ve amfi gezdirildikten sonra, konferans salonunda üniversiteyle ilgili tanıtım filmi gösterildi. Etkinlik sonunda liselilere, üniversiteyi tanıtıcı broşürler ve kitap hediye edildi.

Gezi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, üniversiteyi kazanmadan böyle bir ortamda bulunmanın kendilerini motive ettiklerini ifade etti. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, liseli öğrencilerin Yüksekokulu ziyaret etmesinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, “Kapımız tüm liseli öğrencilerimize açık, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.